شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث الدائرى.. تعرف على طرق الوقاية من حوادث التريلات بالمحاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذر الإدارة العامة للمرور، جميع سائقى التريلات من السير بسرعات زائدة لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق الرابطة بين المحافظات، بالتزامن مع وقوع حادث أعلى الطريق الدائرى، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتشدد إدارة المرور على الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت المرور مجموعة من التحذيرات ومنها.

1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.

وكان 4 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الدائرى ، اليوم السبت ، مما تسبب فى ظهور كثافات مرورية للقادم من التجمع فى اتجاه السيارات المنيب وسط تواجد الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى الطريق الدائري أمام قائدى السيارات القادم من التجمع اتجاه المنيب.

وبالأنتقال والفحص تبين مصرع 4 أشخاص وأصيب 9 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل وملاكى وتم نقلهم لمستشفى البنك الأهلى، وقام رجال المرور بالدفع بالأوناش المرور وسيارات الاسعاف لنقل الضحايا الى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل.