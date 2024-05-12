شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ ينصح بحصاد القمح والدراس فى الصباح حتى منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يمكن اجراء عمليات الضم "حصاد القمح" والدراس فى الفترة الصباحية خاصةً فى النصف الأول من الأسبوع .



‎وتسود اليوم أجواء ربيعية تعويضية لفترات الموجات شديدة الحرارة و هناك بداية انتهاء لسيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسوف تشمل كل الجمهورية تدريجياً، مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية .

‎وتشير التوقعات إلى أن الطقس مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً مع عودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد .

‎ويعتبر القمح من أهم المحاصيل الزراعية، التي تعتمد عليها الدولة في الصناعات الغذائية، ويستخدم إنتاجه في العديد من الأغذية، وتولى الدولة اهتماما كبيرا في العمل على زيادة الإنتاج في محصول القمح من خلال زيادة الأراضي المنزرعة .

‎ومن أهم النصائح التى يجب أخذها فى الاعتبار عند حصاد القمح العناية بعمليات النقل المزرعي والدراس والتعبئة لتقليل الفقد في المحصول، و نقل آلات الدراس إلي الحقل بجوار القمح المحصود لتقليل الفقد الذي يحدث عند النقل لمسافة طويلة ووضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح .

‎ويمكن استخدام آلات الحصاد والتربيط ويفضل استخدام آلات الكومباين في المساحات الواسعة، لتقليل الفقد عند الحصاد إلى أقل حد ممكن ، وكذلك لسرعة إخلاء الأرض والتمكن من من زراعة المحاصيل الصيفية في الوقت في الوقت المناسب و يفضل أداء الدارس في أسرع وقت عقب الحصاد مباشرة ، حتي لا يتعرض المحصول للفقد عند طريق الطيور والقوارض أو فرط الحبوب .