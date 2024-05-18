شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد ، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

ومتوقع غدا اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وسرعة الرياح من 40 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر .



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.