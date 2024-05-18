شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من الملح: يسبب ارتفاع ضغط الدم ويعرضك لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، من الملح باعتباره السبب الرئيسي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتنتشر بعض المعلومات الخاطئة أو المغلوطة التي تضر بصحتنا مع نشر المعلومات الصحيحة، وأهم هذه الخرافات، هو أن️ الطعام بدون ملح يكون بدون نكهة، والحقيقة هو أنه ️بمجرد أن تتعود براعم التذوق على القليل من الملح، يستمتع الشخص بالطعام ويلاحظ مجموعة أوسع من النكهات.



الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم

قلل من تناول الملح

عزز براعم التذوق الخاصة بك

حسن صحتك

وقالت المنظمة، إن هناك من يعتقد أن الملح المضاف أثناء الطهي هو المصدر الرئيسي للملح في طعامنا.

والحقيقة هو أن معظم الملح في نظامنا الغذائي يأتى من الأطعمة المُصنعة مثل:



اللحوم المصنعة

المكرونة سريعة التجهيز

الجبن

الصلصات مثل صلصة الصويا

بعض منتجات الخبز والحبوب



الطعام بدون ملح يفقد نكهته

يحتوي كل الملح، سواء كان طبيعيًا أو مصنعا، على الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم، ويعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

يقل مقدار الملح الموصى به للبالغين عن 5 جرامات في اليوم - أي أقل بقليل من ملعقة صغيرة.

انتبه لكمية الملح التي تتناولها...

يحدث ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناول الملح، ويظهر ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا جدًا (140/90 مليمتر زئبق أو أكثر)، وهو مرض شائع ولكنه يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يعالج.

يطلق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

ويمكن أن يسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدم أعراضًا مثل: الصداع الشديد، عدم وضوح الرؤية، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، الدوخة.



خرافات ارتبطت بالملح

تشمل عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم ما يلي: كبار السن، العوامل الوراثية، زيادة الوزن أو السمنة‬، الخمول البدني، النظام الغذائي غير الصحي "الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضراوات، أو كلا الأمرين"، تعاطي التبغ والكحول.



يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي، والعمى، وضعف الإدراك، والسكتة الدماغية، إلى جانب عوامل أخرى.

الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي الاستعانة باختصاصي صحي لقياس ضغط الدم، وعلى الرغم من أنه بإمكان الأفراد قياس ضغط دمهم بأنفسهم باستخدام أجهزة آلية، فإن التقييم الذي يجريه الاختصاصي الصحي مهم لتقييم المخاطر والحالات المرتبطة بها.

يمكن أن تساعد التغييرات الطفيفة في نمط الحياة على خفض ضغط الدم المرتفع:

تناول غذاء صحي قليل الملح يحتوي على المزيد من الخضراوات والفواكه.

توقف عن التدخين.

تخلص من وزنك الزائد.

مارس النشاط البدني من خلال المشي أو الجرى أو الرقص لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، أو مارس الأنشطة التي تعزز القوة لمدة 75 دقيقة في الأسبوع.

تحكم في الضغوط النفسية والإجهاد.

تناول الأدوية على النحو الموصوف لك.