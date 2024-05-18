شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نضع خطة لمضاعفة المكون المحلى فى الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 4 مصانع فى محافظة بنى سويف، وسيعقبها زيارة القرية التكنولوجية، موضحا أن جولاته تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، أن هناك 4 قطاعات تهدف لدعم الصناعة ويتم التركيز عليهم وهما السياحة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب جولته التفقدية بمحافظة بنى سويف، نزور مصانع القطاع الخاصة والعمل على تنمية قطاع الصناعة بطريقة مفردة.

وأوضح أن الدولة تستهدف فى 2030 الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلى فى الصناعات .