شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد 3 مناطق لمصانع شركة العربى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية فى محافظة بنى سويف تتضمن زيارة لمشروعات صناعية وتكنولوجية، وبدأها بزيارة أحدث مصانع شركة العربى لصناعة الغسالات على مساحة 40 ألف متر، والذى ينتج 700 ألف غسالة فى العام بنسبة مكون محلى 85% ويعمل به 1200 عامل.

كما تفقد رئيس الوزراء 3 مناطق بمصانع الشركة، واستمع لشرح تفصيلى حول المصنع وما يتم تتفيذه به.

ومن المقرر أن يعقب الجولة حضور قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

وانطلقت مساء أول أمس، قمة رايز أب RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.