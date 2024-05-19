شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى الجبر والكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ يؤدي الطلاب ثاني أيام الامتحانات، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الجبر والإحصاء، الساعة 9 صباحًا، ولمدة ساعتين، وتبدأ لجنة امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الساعة 11:30 صباحًا، ولمدة ساعة واحدة.

ووجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتوفير التأمين والأجواء الملائمة للطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، منبهًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لرصد السلبيات والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنبيه مرارًا وتكرارًا على الطلاب عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسيلة من وسائل الغش داخل اللجان، حرصًا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملًا.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية، يؤدون غدًا الإثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 22 مايو مادتى العلوم والتربية الفنية.