شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تقارب 40 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع 39 درجة.

ليفربول ضد وولفرهامبتون.. محمد صلاح ينتظر المشاركة 250 مع الريدز

ينتظر الدولى المصري محمد صلاح رقماً مميزاً حال مشاركته مع فريقه ليفربول فى مباراته الأخيرة مع الريدز هذا الموسم، فى مواجهة ضيفه وولفرهامبتون، فى السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

4 ممنوعات فى مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائى الكونفدرالية الليلة

يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية التى تقام في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وأعلنت هيئة استاد القاهرة قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير خلال المباراة نرصدها فى السطور التالية ..

رئيس مجلس النواب: الجميع يتحدث تحت القبة من المعارضة والأغلبية بحرية

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كلمة إلى أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين للجان النوعية.. قانون البناء الأبرز

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 10 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى:

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 19 مايو 2024.. عيار 21 يسجل 3170 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظا بعد ارتفاع بحوالي 30 جنيها ، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3170 جنيها وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2400 دولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

حزب الله: استهدفنا آلية إسرائيلية فى المالكية وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

قال حزب الله اللبناني: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المالكية وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

سعر الدولار يواصل التراجع ويسجل 46.81 جنيه فى البنك الأهلى المصرى

واصل سعر الدولار تراجعه، خلال تعاملاته الأولى اليوم الأحد 19-5-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 46.81 للشراء، 46.91 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.82 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.

الأهلى يستقر على بديل معلول فى موقعة الترجى المصيرية بنهائى أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على استمرار كريم فؤاد لاعب الفريق فى مركز الظهير الأيسر بديلا للتونسى على معلول فى مباراة الترجى التونسى المقبلة.

شاهد أحدث صور التقطها "مصر سات 2" للعاصمة الإدارية والأهرامات وقناة السويس

كشفت وكالة الفضاء المصرية عن أحدث الصور عالية الدقة التقطها القمر الصناعي "مصر سات 2"، والتي تمثل طفرة تقنية ورؤية مستقبلية تسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مصر والعالم العربي.

وأكدت وكالة الفضاء، أن هذه الصور تعد أكثر من مجرد لقطات فضائية؛ فهي أدوات حيوية تستخدم في مجالات عديدة مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وتوفير البيانات الدقيقة لصناع القرار.