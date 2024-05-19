شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس مجلس الوزراء: نسعى للحوار المجتمعي والاستماع لكل الآراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاد القرار، حديثه بالمؤتمر العلمى السنوى لمركز دعم واتخاذ القرار المنعقد الان بجامعة القاهرة، بالدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس المؤتمر.

وقال الدكتور ياسر حجازى، يُسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رحاب جامعة عريقة مثل جامعة القاهرة وبالتعاون مع صرح علمي عريق ممثل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمناقشة وتبادل الأفكار حول موضوع بالغ الأهمية "صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين" في فترة حرجة مليئة بالتحديات وتتطلب منا جميعًا التعاون والتفكير الإبداعي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة".

وتابع رئيس مركز دعم واتخاذ القرار، أن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية مستدامة، فالحكمة لا تكمن في اتخاذ القرار بمفرد الحكومة، بل في التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وهذا المؤتمر والشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تعد من أعرق وأهم الكليات في مصر والعالم العربي يجسدان دور هذه الكلية كمركز فكري مؤثر ورائد ومصدر للإلهام والفكر المستنير، وهو أيضا انعكاس للاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي خاصة في هذه الفترة الحرجة المليئة بالتحديات والفرص للاقتصاد المصري.

أشعر بشيء من الاعتزاز والثقة عندما أرى أن %40 من قوة البشرية الأسرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هي من خريجي هذا الصرح العريق. وإن المركز استقطب خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150 باحث جديد من كوادر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، فنحن ملتزمون بتجديد أفكارنا والقيام بمهامنا بشكل أفضل، وهذا التعاون يضمن أن نواصل تقديم الدعم اللازم لصنع القرارات الاقتصادية المستنيرة والفعالة، بما يخدم مصلحة وطننا العزيز.

يحرص المركز بشكل كبير على توطيد شراكاته البحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية، وإعداد إسهامات بحثية رصينة ذات قيمة مضافة. حيث أصدر المركز خلال عام 2023 - فقط - أكثر من 180 إسهاما بحثيا، ونشر أكثر من 250 إصدارة دوريةً، و96 ورقة سياسات وتقريرًا ومؤشر مركب تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، كما عمل على تعزيز القاعدة القومية للدراسات ليصل عدد الدراسات المدرجة بها إلى ما يكون 18 ألف دراسة.