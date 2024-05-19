شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات عيد الأضحى 2024 بخطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد السكة الحديد لعيد الأضحى من خلال تشغيل 30 رحلة إضافية ضمن قطارات عيد الأضحى المبارك بداية من 10 يونيو 2024 المقبل، حيث ترفع الهيئة حالة الطوارئ خلال أجازة العيد.

وتضمنت تعليمات السكة الحديد التالي:-

تشغيل قطاري التالجو 2040/2041 بين القاهرة الاقصر والعكس.

- اعتبارا من يوم 10 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص نالجو رقم 2040 من القاهرة إلي الاقصر حتى يوم 27 يونيو 2024 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءا يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

- اعتباراً من يوم 11 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الأقصر إلي القاهرة حتى يوم 28 يونيو 2024 يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءا.

تشغيل قطاري 1940/ 1941 مكيف VIP بين القاهرة / أسوان وبالعكس .

- اعتباراً من يوم 10 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 27 يونيو 2024 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءا يصل أسوان الساعة 10:30صباحا.

- اعتباراً من يوم 11 يونيو 2024 يتم تشغيل فطار خاص مكيف VIP رقم 1942 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 28 يونيو 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا

سادساً : تشغيل قطاري 1942/ 1943 ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان وبالعكس

- اعتباراً من يوم 10 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1942 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 27 يونيو 2024 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 يصل أسوان الساعة 11:50 صباحا .

- اعتباراً من يوم 11 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 28 يونيو 2024 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرا يصل القاهرة الساعة 3:30 صباحا .

سابعا: تشغيل قطاري 1953/1952 ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان وبالعكس

- اعتباراً من يوم 11 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص ثالثه مكيفة رقم 1952من القاهرة إلي أسوان حتى يوم 28 يونيو 2024 يقوم من القاهرة الساعة 15:45 صباحا يصل أسوان الساعة 1:45 ظهرا.

- اعتباراً من يوم 11 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1953 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 28 يونيو 2024 يقوم من أسوان الساعة7:35 مساءا يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحا .

ثامناً: تشغيل قطاري 1954/ 1955 ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان وبالعكس

- اعتبارا من يوم 10 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1954 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 27 يونيو 2024 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحا يصل أسوان الساعة11:05 مساءا.

- اعتباراً من يوم 11 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار خاص ثالثه مكيفه رقم 1955 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 28 يونيو 2024 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءا.

تاسعاً: تشغيل قطاري 1947/1946 مكيف VIP بين القاهرة / أسوان

- يتم تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 من القاهرة إلي أسوان يوم 14 يونيو 2024 فقط يقوم من القاهرة الساعة 5:00 مساءا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحا

- يتم تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 من أسوان إلى القاهرة يوم 20 يونيو 2024 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرا

عاشراً: تشغيل قطاري 1945/1944 ثالثة مكيفة بين الإسكندرية / أسوان

- يتم تشغيل قطار خاص ثالثة مكيفة رقم 1944من الإسكندرية إلى اسوان يوم 13 يونيو 2024 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 مساءا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحا.