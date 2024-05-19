شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة جودة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، إنه تم وضع معايير لضبط جودة التنفيذ ومراقبة جودة الخامات المستخدمة في مشروعات الإسكان الجاري تنفذها بالمدينة، كما تم تشكيل لجنة لإعتماد العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل التوريد .

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة مفاجئة ومكبرة صباح اليوم بقيادة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز على محطات الخرسانة ومصانع الطوب، بمشاركة ادارات الأمن والتنمية والإسكان بالجهاز واعضاء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومركز الدراسات والاستشارات بهندسة شبرا، ومركز بحوث واستشارات التنمية بجامعة الفيوم، الجهات المشرفة على مشروعات الإسكان بالمدينة.

وقامت الحملة بالتحقق من جودة الخامات المستخدمة في البناء، واتخاذ عينات لاختبارها بالمراكز البحثية المعتمدة، كما تم ايقاف عدد من المحطات لمخالفتها للمواصفات الفنية واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حيال المخالفين.



وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات المكثفة وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل جودة بالمشروعات القومية بالمدينة .