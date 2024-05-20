شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا: مصر دولة مهمة وانضمامها لنا أمام محكمة العدل "مؤثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر زين دانجور المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، عن ترحيبه بقرار انضمام مصر للدعوى التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: "نرحب بقرار مصر الانضمام للدعوة والانضمام لقضيتنا جميعا فمصر دولة مهمة ليست فقط في أفريقيا ولكن العالم، ودولة مهمة جدا في المنطقة وجارة لفلسطين".

وأكد زين دانجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن دور مصر محوري وأساسي في هذه القضية وأن نعود بقرار قوي بمساندة مصر سيكون أمر هام للجميع وسيحفزنا جميعا للاستمرار ضد هذا التدخل الاسرائيلي، مضيفا: "إننا تحدثنا كثيرا وقلنا أن ضرر عملية اسرائيل سيعود على الجميع وخصوصا بعد تهديد اقتحام رفح".

وتابع: "تمنينا لمصر تنضم إلينا لأن هذا سيمثل ضغطًا، ومصر قراراتها تتطور تجاه القضية وهذه الخطوة تستحق التقدير وستؤثر على الموقف والقرار، وتدخل مصر قد أثر على اسرائيل لصالح الفلسطينيين والشروط التي حكمتها المحكمة لإيقاف النار سيتطبق بعضها الآن، وهذه الخطوة لم يطل انتظارها"، مؤكدا أن كون مصر جزء من القضية الآن سيعطينا ضغطًا أكبر لإيقاف إطلاق النار.

