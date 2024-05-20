شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مسارات العائلة المقدسة.. تعرف على أبرز آثار كنيسة العذراء بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار خطيب السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال له قم وخذ الصبى وأمه وأذهب بهم إلى مصر لأن هيرودس يريد قتله.

وعلى شاطئ نهر النيل بمنطقة المعادى فى القاهرة تقع كنيسة السيدة مريم العذراء، بطرازها الأثرى المميز، والتى تعتبر شاهدة على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث يوجد بداخلها سلالم أثرية ترجع للقرون الأولى كانت تستخدم قديما أثناء فيضان النيل.

ويوجد داخل الكنيسة السلم الأثرى الذي عبرت من خلاله العائلة المقدسة، ويوجد فى أوله مذبح الذى تقام فيه الصلوات، ومن خلال هذا السلم انطلقت العائلة إلى منطقة البهنسا وجبل الطير وباقى المسارات إلى دير المحرق حوالى 6 شهور.

وتعتبر الكنيسة أول نقطة لبداية رحلة العائلة المقدسة إلى صعيد مصر عبر سلم ومنها إلى مركب ثم إلى صعيد مصر، ويوجد داخل كنيسة العذراء مريم العدوية في المعادى أيقونة تمثل حياة السيدة العذراء وأوانى المذبح، وكذلك الكتاب المقدس مفتوح على الأية "مبارك شعبى مصر" وخريطة العائلة التي تبدأ من العريش وحتى دير المحرق.

ويوجد داخل صحن الكنيسة أيقونات يرجع تاريخها من 4 إلى 6 قرون تمثل الرسومات بطريقة قبطية.