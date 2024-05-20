شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تصدر الدليل الإرشادى لحماية الحجاج من الإصابة بالأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الضوابط الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام 1445هـ / 2024م وذلك لضمان عدم انتقال الأمراض المعدية للحجاج وقضاء المناسك بشكل آمن.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تتمثل فى تطعيم الالتهاب السحائى مع الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تلقى التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وأوصت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مشيرة إلى أنه يجب توقيع الكشف الطبى الخاص بموسم حج هذا العام فى 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية بدء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا للتأكد من القدرة الصحية على اداء مناسك الحج .



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إصدارها دليل إرشادى يتضمن طرق الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل مع الحالات المرضية المختلفة لحين الكشف فى عيادات البعثة الطبية المنتشرة فى أماكن إقامة الحجاج المصريين.

وحذرت وزارة الصحة والسكان الحجاج من التعرض للتسمم الغذائى الذى قد يتعرض له البعض خلال أداء مناسك الحج، وتابعت: "الدليل الإرشادى يتضمن تعليمات يجب اتباعها للوقاية من التسمم الغذائى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الحجاج".

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حال إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة، لا بد من استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتة إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأنّ أصحاب الأمراض المزمنة عليهم اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك فى متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لتجنب الإجهاد الحرارى، على الحجاج ارتداء الملابس البيضاء وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

ومن جانبه أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفى فترة الإقامة بالأراضى المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمى للوزارة.

ونصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضى المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان فى كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج، تقوم بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

ولفتت الوزارة، إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.

وتنظم البعثة الطبية عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، وتتضمن الندوات كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدى والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.