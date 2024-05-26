التموين: إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية واستيراد 20 ألف رأس ماشية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها بمنافذ التوزيع والتى يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.

وقال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه سيتم إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة بجانب 1350 مجمع استهلاكى لتوفير اللحوم للمواطنين مع توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن أوراك، بالإضافة إلى التعاقد على 1000 طن لحوم مجمدة تم وصول 375 طن منها وجارى استلام باقى الكمية.

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تم التعاقد ايضاً على 5000 رأس أغنام بلدى وجارى توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية .

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى انه الاوراك المجمدة زنة 900 جرام سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيها والصدر عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيها ومتوفر كميات 100 طن اوراك و 120 طن صدور أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تضخ فى منافذها كميات كبيرة من السلع الاساسية بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و 60 ألف طن زيت طعام، و 15 ألف طن ارز، و 20 ألف طن مكرونة، فضلاً عن الكميات التى يتم ضخها على البطاقات التموينية.

كما سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر اسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود، واضاف أن فروع التجزئة المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل يوم وقفة عرفات وأول وثانى وثالث أيام العيد بالإضافة إلى استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسى فى عواصم المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع.