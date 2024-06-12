شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تأجيل محاكمة سفاح التجمع الخامس لـ16 يوليو فى جلسة سرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها تأجيل أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس لـ 16 يوليو المقبل فى جلسة سرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

بلينكن: بعض طلبات حماس قابلة للتنفيذ ونعمل على وقف إطلاق النار فى غزة

قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن بعض طلبات حماس وليس كلها "قابلة للتنفيذ"، مشددا على عزم بلاده على إتمام صفقة وقف إطلاق النار فى غزة.

دفاع سفاح التجمع يطالب بعرضه على الطب الشرعى ومنع تصوير الجلسة حرصا على ابنه

استمعت محكمة جنايات القاهرة بالمنعقدة اليوم القاهرة الجديدة، الى طلبات دفاع سفاح التجمع الخامس،المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والذى طلب تأجيل الجلسة للاطلاع على القضية مع التصريح له بصورة من القضية.

‏مصر تعزى الكويت فى ضحايا حادث حريق منطقة المنقف

تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً إثر حادث حريق أحد المبانى بمنطقة المنقف، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ابو زيد على حسابه على منصة X.

وزير النقل: مليون راكب ينتقلون من موانئ ركاب البحر الأحمر 80% منهم حج وعمالة

حل امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة.. شوف هتجيب كام؟

قدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، رصد من خلاله إجابات وحلول أسئلة امتحان مادة الإحصاء، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، ضمن امتحانات العام الدراسي 2023/2024 للمواد غير المضافة للمجموع.

وزارة التعليم تضبط 3حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان فى مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان فى مادة الإحصاء بعدد (693078) طالب وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى عدد (255) طالب /طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.

النقل: اتفاقيات المحطات مع موانىء أبو ظبى يدخل للدولة 500 مليون دولار

وزير النقل: الدولة المصرية لا تبيع موانيها

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية لا تبيع موانيها ولكنها تطورها وتعمل على إعادة وتشغيل وتطوير البنية الأساسية، موضحا أن التعاقد والاتفاقيات التى تم توقيعها لما مردود اقتصادى على المدى الاقتصادى.

الرئيس السيسي يوقع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة بقيمة 320 مليار جنيه

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

رئيسة بنك التنمية الجديد تشيد بتجربة مصر التنموية الناجحة والعاصمة الإدارية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ديلما روسيف" رئيسة بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

إصابة 29 جنديا إسرائيليًا فى معارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 29 جنديا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

27 مليار جنيه أرباح العاصمة الإدارية وزيادة رأس المال أكثر من 60 مليار جنيه

أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس أن الشركة حققت خلال العام المالى 2023 نحو 27 مليار جنيه أرباح قبل خصم الضرائب والمخصصات.

الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بتعميق أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "تيودورو نجيما أوبيانج مانج"، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

سعر لوحة "ع - 4444" المميزة يقترب من مليون جنيه.. يزايد عليها 6 أشخاص

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 777,666 الف جنيه، تحمل رقم ( ع - 4444 ) وحتى الآن متزايد عليها 6 أشخاص وينتهي التزايد عليها اليوم 12 يونيو.

السعودية : تدشين تجربة التاكسى الجوى لأول مرة فى موسم الحج

دشَّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى فى المملكة العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، فى المشاعر المقدسة، تجربة التاكسى الجوى ذاتى القيادة.

وزارة‫ الزراعة: مصر من أكبر مصدرى الفول السودانى للاتحاد الأوروبى‬

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تجديد اعتماد أول فرع للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية "كيوكاب" بالإسماعيلية للأيزو "17025/2017 " من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA وذلك للعام الثانى على التوالى .

تأجيل أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس لـ 16 يوليو المقبل فى جلسة سرية

قررت محكمة جنايات القاهرة بالمنعقدة اليوم القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات سفاح التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لجلسة 16 يوليو المقبل، على أن تكون الجلسة المقبلة سرية، لسماع مرافعة الدفاع، وفض الأحراز وطالبات الدفاع.

تحديد موعد مباراتى الزمالك والأهلى مع بروكسي والألومونيوم بدور الـ 32 لكأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور ال٣٢ لـ كأس مصر المؤجلة وجاءت كالتالي :

اتحاد الكرة يترقب رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، رد نادي ليفربول على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر اقامتها الشهر المقبل في فرنسا.

عرض فلكى جديد من اتحاد جدة بـ 175 مليون يورو لضم محمد صلاح



ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء، أن نادي اتحاد جدة السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

مع وصول آخر رحلات الحجاج إلى مكة.. استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات ولجان تتابع تجهيز المخيمات.. تفويج الحجاج من المدينة لمكة.. واكتمال صدور بطاقات نسك.. ومواصفات خاصة للخدمات بالمخيمات



علي قدم وساق، تجرى استعدادات بعثة الحج السياحي وشركات السياحة وشركات الخدمات السعودية والمطوفين لتصعيد حجاج الشركات وبدء مناسك الحج، تحولت كل تلك الجهات إلى خلايا نحل لا تهدأ حتى انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بتجهيز مخيمات الحجاج في مني وعرفات، وتنفيذ بنود خطة التصعيد والنفرة وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة، تتواكب كل تلك الجهود مع وصول آخر أفواج الحج السياحة إلى مكة المكرمة، سواء بوصول آخر رحلات الطيران إلى مطار جدة أو وصول أفواج الحجاج من المدينة المنورة.

لجنة أممية تحمـّل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.. الأمم المتحدة: قوات الاحتلال استخدمت التجويع ومسئولون إسرائيليون حرضوا على الإبادة الجماعية.. والتحقيق يوصى بوقف النار والامتثال للقانون الدولى



مازالت الحقائق تتكشف أمام العالم بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطنيين دون رادع وتجاهل كامل من حكومة اسرائيل للقوانين والمواثيق الدولة .

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة بنك التنمية الجديد ويؤكد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولى الأول للبنك.. ويستعرض رؤية مصر حول أهمية الشراكات الجنوب- جنوب فى تحقيق الأهداف التنموية.. وديلما روسيف تشيد بتجربة القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ديلما روسيف" رئيسة بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 214 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.



تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 3110 جنيهات للجرام

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، ليسجل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3110 جنيهات مقابل 3115 جنيها وهو تراجع محدود للغاية لا يؤثر في حركة المعدن النفيس بالأسواق.



السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 وبيانها كالآتى..

- يتم إلغاء قطارات أرقام 1942 – 1952 – 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان وذلك يوم 13 / 6 / 2024 فقط ، كما يتم إلغاء قطارات 1943 – 1953 – 1955 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة وذلك يوم 14 / 6 / 2024 فقط .