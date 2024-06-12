السفير اليابانى يشكر حكومة وشعب مصر على دعم اللاجئين السودانيين

قدم السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر الشكر لحكومة وشعب مصر علي دعم واستقبال الحكومة المصرية وشعبها للشعب السوداني والعمل على تخفيف معاناته منذ بداية الأزمة السودانية في 2023، لافتا إلى أن أزمة السودان تسببت في الكثير من الألم والمعاناة للشعب السوداني لأكثر من عام.



جاء ذلك في بيان لمنظمة الهجرة الدولية والسفارة اليابانية في مصر حيث قدمت حكومة اليابان دعماً للمنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي لدعم المجتمعات المضيفة والمهاجرين في مصر المتأثرين بالأزمة السودانية، بما في ذلك المجتمع المضيف والسودانيون المتأثرين بالنزاع ومواطني البلدان الأخرى.

وقال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "سيساهم هذا التمويل مباشرة في معالجة الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين السودانيين ومواطني البلدان الأخرى والمجتمع المضيف، ما سيوفر الحماية الأساسية والمساعدة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، ونحن نقدر بشدة الدعم المستمر من حكومة اليابان لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

ووفق المنظمة الاممية يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحماية والمساعدة الطبية والدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة، كما يهدف إلى التكامل مع المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين التي تم إنشاؤها في عام 2021 والتي تجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء التنمويين والجهات المانحة، بما في ذلك اليابان والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة في مصر الدعم لأكثر من 53,000 مستفيد من خلال توزيع لوازم الإغاثة وتقديم المساعدة المباشرة والعودة الإنسانية الطوعية لمواطني البلدان الأخرى إلى بلدانهم الأصلية، والمساعدة الأخرى في إطار الخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات للاستجابة للاجئين.