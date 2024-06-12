شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى بمنطقة شتولا عند الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صافرات الإنذار تدوي في منطقة شتولا في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت الإعلام الإسرائيلي، أن هناك رصد لسقوط قذائف في منطقة شتولا في الجليل الغربي دون أنباء عن إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قصف مبان لحزب الله في مناطق ياعتر ومركبا وطلوسة.