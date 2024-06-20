شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس إدارة الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من قرية عزبة العمدة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، رصد خلاله قيام وفد من مجلس إدارة النادى الأهلى على رأسهم خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة بالنادى، وواجب العزاء لوالد مشجعة النادى الأهلى نورهان بمسقط رأسها، وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة.

كان النادي الأهلي قد قرر اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي الأهلى نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات النادي على النحو التالى، تكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين، إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل ،يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل، تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.

كما نعى مجلس إدارة نادي الزمالك مشجعتى النادى الأهلى نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين لقيتا مصرعهما، بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: "ينعى نادى الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتى النادى الأهلى اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم".

واستكمل البيان:" ويتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بخالص العزاء لأسرتى المشجعتين وجماهير ومجلس إدارة النادى الأهلى داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.