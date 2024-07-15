شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع إزالة 3 أدوار مخالفة بالمقطم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم 50 / 20 بالحى الأول بـ الهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحى المقطم .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص.



جانب من الحملة



حملات ازالة بالمقطم



حملات ازالة