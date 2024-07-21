- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط لتلائم ظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأحد، 21 يوليو 2024 02:50 م
تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، وعملية تأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض دمياط فى اطار زيارته لمحافظة دمياط .
وزير الرى يتفقد أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط
وخلال الزيارة وجه سويلم بسرعة نهو أعمال الصيانة اللازمة لفتحات القنطرة ، والقيام بالصيانة الدورية لأجزاء المنشأ وللأسفلت أعلي سد وهويس دمياط ، ومتابعة تشغيل منظومة كاميرات المتابعة الأمنية بالقنطرة ، مع دراسة عمل قناة تحويل افتراضية للاستخدام حال الطوارئ .
أضاف أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحديث أنظمة تشغيل وبوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشمل جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ، وقد تم حتى الآن نهو الأعمال بنسبة ٦٥% حيث تم الانتهاء من تصنيع وتوريد البوابات الخلفية والامامية للهويس و تركيبها ، والانتهاء من تصنيع وتوريد الجمالون الخاص بونش البوابات وجارى اعمال التركيب واستكمال الدهانات ، والانتهاء من صيانة ومراشمة ودهان البوابات الخمسة للمفيض ، والانتهاء من أعمال المحول الكهربائى ومولد الكهرباء .
بوابات هويس ومفيض سد دمياط
أوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية تأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض دمياط بنسبة تنفيذ ٥٥% ، حيث تهدف الأعمال لمعالجة الشروخ بأنوعها وتدعيم البغال والركائز والصدادات وإعادة تاهيل المبانى وعمل ترميم وإستكمال حمايات الدبش وأعمال الرصف أعلى الكوبري .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز