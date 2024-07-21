شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط لتلائم ظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، وعملية تأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض دمياط فى اطار زيارته لمحافظة دمياط .



وزير الرى يتفقد أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط

وخلال الزيارة وجه سويلم بسرعة نهو أعمال الصيانة اللازمة لفتحات القنطرة ، والقيام بالصيانة الدورية لأجزاء المنشأ وللأسفلت أعلي سد وهويس دمياط ، ومتابعة تشغيل منظومة كاميرات المتابعة الأمنية بالقنطرة ، مع دراسة عمل قناة تحويل افتراضية للاستخدام حال الطوارئ .

أضاف أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحديث أنظمة تشغيل وبوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشمل جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ، وقد تم حتى الآن نهو الأعمال بنسبة ٦٥% حيث تم الانتهاء من تصنيع وتوريد البوابات الخلفية والامامية للهويس و تركيبها ، والانتهاء من تصنيع وتوريد الجمالون الخاص بونش البوابات وجارى اعمال التركيب واستكمال الدهانات ، والانتهاء من صيانة ومراشمة ودهان البوابات الخمسة للمفيض ، والانتهاء من أعمال المحول الكهربائى ومولد الكهرباء .



بوابات هويس ومفيض سد دمياط

أوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية تأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض دمياط بنسبة تنفيذ ٥٥% ، حيث تهدف الأعمال لمعالجة الشروخ بأنوعها وتدعيم البغال والركائز والصدادات وإعادة تاهيل المبانى وعمل ترميم وإستكمال حمايات الدبش وأعمال الرصف أعلى الكوبري .