نائب وزير الصحة توصى بتكثيف الخدمات المقدمة للأم والطفل بوحدات الرعاية

عقدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة ، لقاء بمشاركة أكثر من 45 سيدة بفرع المجلس القومي للسكان بمحافظة سوهاج ، وذلك في إطار الجولة التي قامت بها بالمحافظة ضمن فعاليات، المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أى قصور فى مستوى الخدمة الطبية.



أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال الجلسة ، أكدت نائب الوزير إن القضية السكانية ، لا تقتصر على عدد المواليد، وإنما ترتكز على تحسين الخصائص السكانية القائم على المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات، فضلا عن تخفيض معدلات إصابة المواليد بعدد من الأمراض الأكثر شيوعا في مجتمعنا بين المواليد ، وتتضاعف معدلات الإصابة بها بسبب القيصرية غير المبررة طبيا، وتكرار الحمل خلال أقل من 3 أعوام، ومن بين هذه الأمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل المدرسي، وزيادة معدلات ظهور حالات المشيمة المتوغلة بين الحوامل.



ولفت " عبدالغفار " إلى حرص نائب الوزير على الاستماع إلى ملاحظات السيدات المشاركات في الجلسة الحوارية على الخدمات الطبية المقدمة في وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات، حيث تضمنت شكوى عدد من السيدات من ضعف الخدمات الطبية المقدمة للأم والطفل في وحدات الرعاية الأساسية، وعدم تواجد الأطباء بشكل دوري داخل العيادات ، وكذا قسم الطوارىء في المستشفيات ومن بينها وحدة نيدة، وعلى الفور وجهت الألفي بضرورة حل المشكلات التي يعاني منها المواطنين داخل كافة الوحدات لكسب ثقتهم في الخدمات المقدمة.

وقد أعربت المشاركات في اللقاء المجتمعي على جودة الخدمات المقدمة بمستشفى اليوم الواحد وتواجد الفريق الطبي بشكل دوري.



وشجعت نائب الوزير المشاركات ، على ضرورة حصول المقبلات على الزواج، على حمض الفوليك لمدة 6 أشهر قبل بداية الحمل، لمنع تشوهات الجهاز العصبي والتوحد وقصور القلب لدى المواليد

في ذات السياق أكدت نائب الوزير على اهمية التواصل المستمر لمسئولي فرع المجلس القومي للسكان لتأثير تقديم المشورة الأسرية على معدلات المواليد وتحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، لاسيما أن المشاركات أبدين تفاعلا كبيرا للمشاركة في رعاية صحة أطفالهن والاستماع لمحاور المشور الأسرية ، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالتقزم والتوحد وسوء التحصيل المدرسي والأنيميا لدى الأمهات والأطفال، فضلا عن التزام الأمهات بالرضاعة الطبيعية الكاملة خلال أول 6 أشهر من عمر الطفل، والتغذية السليمة في مراحل نموه ، مشيرة إلى أن هرمون النمو مرتبط بالتغذية السليمة ، وكذا التربية الإيجابية للطفل وكلها موضوعات محل تقديم المشورة الأسرية.



وفي نهاية اللقاء ، أكدت الألفي على ضروة ، سعي الأهالي لمساعدة مقدمي المشورة في توصيل النصائح المدققة علميا إلى كافة المقبلين على الزواج ، وضرورة حصولهم على المشورة الأسرية ، خلال فحص ما قبل الزواج.



جانب من زيارة عبلة الألفى