مستشار التعليم العالى من العلمين: تعاوننا مع المتحدة يتم بمتابعة يومية

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، أن هذه المرة هى الأولى لمشاركة وزارة التعليم العالى فى مهرجان العلمين بكل طلاب الجامعات المصرية والمكان أكثر من رائع والطلاب مستمتعون بالأجواء.

وأضاف كريم همام خلال استضافته ببرنامج "المهرجان" المذاع على قناة dmc، من مدينة العلمين الجديدة، أن التعاون ما بين الوزارة والشركة المتحدة يتم بأسلوب وسيستم متكامل بداية من الاقتراح ومعايير اختيار الطلاب والمتابعة بشكل يومى.

ولفت كريم همام إلى أن معظم الوزارات تشارك فى المهرجان لتذليل كل شيء أمام رواد المدينة، حيث تجد وزارة النقل توفر أتوبيسات، وجامعات مصر تشترك معنا، وكل هذا يتم فى حضن وزارة الثقافة، كما أن الطلاب يضيفون لمسات على المهرجان، وأرادو أن يشعروا بوطنيتهم ومشاركتهم فى المدينة، مثنيا على التنسيق الكبير مؤكدا أن مصر فى حتة تانية".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.