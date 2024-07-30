شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/7/2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 يوليو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 26 العظمى 36

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 38

درجاتالحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 37

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 وشمال 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 42