كيف يمكن التعامل مع الأعراض المرضية؟ الصحة تجيب.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التعامل مع الأعراض المرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ونصحت وزارة الصحة والسكان باستخدام :-

ا - مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي لا تحتوي على الإسبرين أو الإيبوبروفين بعد استشارة

الطبيب)

٢ - شرب السوائل باستمرار

٣- الراحة

وتابعت وزارة الصحة والسكان : في حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها