كيف يمكن التعامل مع الأعراض المرضية؟ الصحة تجيب.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 15 أغسطس 2024 04:58 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التعامل مع الأعراض المرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ونصحت وزارة الصحة والسكان باستخدام :-

ا - مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي لا تحتوي على الإسبرين أو الإيبوبروفين بعد استشارة
الطبيب)

٢ - شرب السوائل باستمرار

٣- الراحة

وتابعت وزارة الصحة والسكان : في حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها


انفوجراف

 

