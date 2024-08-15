- 1/2
كيف يمكن التعامل مع الأعراض المرضية؟ الصحة تجيب.. إنفوجراف
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 15 أغسطس 2024 04:58 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التعامل مع الأعراض المرضية مثل الحرارة أو الصداع أو الآلام العضلية ونصحت وزارة الصحة والسكان باستخدام :-
ا - مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي لا تحتوي على الإسبرين أو الإيبوبروفين بعد استشارة
الطبيب)
٢ - شرب السوائل باستمرار
٣- الراحة
وتابعت وزارة الصحة والسكان : في حالة زيادة حدة الأعراض يتم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها
انفوجراف
