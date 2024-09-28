شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تسلم "نعيم قاسم" منصب أمين عام حزب الله خلفا لحسن نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن هناك أنباء عن تسلم "نعيم قاسم" منصب أمين عام حزب الله خلفا لـ نصر الله.

وأصدر حزب الله اللبنانى بيانا نعى فيه بشكل رسمى استشهاد قائده حسن نصر الله، بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال نصر الله في غارات على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكنه لم يشير إلى خليفة قائد الحزب حتى كتابة هذه السطور.

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: "سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا"