شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: حسن نصر الله من أكبر أعداء إسرائيل.. وتم تعديل الجبهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تعديل تعليمات الجبهة الداخلية بناء على توجيهات وزير الدفاع، وتقرر من وزير الدفاع بعدم السماح بالتجمعات تحسبا لأي تصعيد.

وقال متحدث جيش الاحتلال في بيان تعليقا على اغتيال حسن نصر الله: "نصر الله كان لوقت طويل من أكبر أعداء إسرائيل".

وأضاف: سنفعل كل ما هو مطلوب لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، وأمامنا أيام صعبة مليئة بالتحديات".