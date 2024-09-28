شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشهد احتفالية فوز منصة "جنوب سيناء" الجغرافية بجائزة Esri SAG Award 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

كما أشار محافظ جنوب سيناء، إلى الأهمية البالغة للمنصة الجغرافية للمحافظة، مؤكداً أنها أسهمت في وضع أساس قوي للتحول الرقمي بمحافظة جنوب سيناء، الأمر الذي انعكس على إدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتحويل بيانات المحافظة للصورة الجغرافية ونشر الخرائط التفاعلية، مؤكدا أن هذا التطوير أتاح للمنصة الجغرافية الاسهام في تحقيق العديد من العوائد الإيجابية للمحافظة.