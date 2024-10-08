شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا إلى حي الطالبية بمحافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفئات المتوسطة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وتطرح المؤسسة من خلال منافذها بمحافظة الجيزة، اليوم، والمتمركزة في مناطق (الطالبية، وجنوب الجيزة، وطموه بأبو النمرس)، كيلو اللحم المستورد بسعر 185 جنيهًا.

واستهدفت المؤسسة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية في محافظة الجيزة، إذ أطلقت منافذ إلى مناطق (المنيب، وأرض اللواء، وشارع الملك فيصل، وإمبابة، والوراق)، ووجهت منافذ أخرى لمراكز ومدن (أوسيم، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، ومنشأة القناطر، والعياط، والصف، وأطفيح).

وطرحت المنافذ المتنقلة اللحوم والدواجن للمواطنين بالأسعار الآتية: لحوم مستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، ولحوم بلدي بـ210 جنيهات للكيلو، ولحوم مفروم بلدي بـ190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.