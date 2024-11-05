شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: معدلات سقوط الأمطار أعلى من الطبيعية فى فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثانى من فصل الخريف وسماته أقرب للشتاء ومعظم أيامه قيم درجات الحرارة منخفضة، موضحة: "كل ما اقتربنا من الشتاء نجد انخفاضا في درجات الحرارة وفرص الأمطار تزيد في هذا الوقت".

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة دي إم سي، أن الأمطار تزيد مع النصف الثاني من فصل الخريف وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية بداية من يوم الجمعة الماضي، واليوم هناك تحسن في الأحوال الحوية مع استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية.

وتابعت: "في ارتفاع طفيف لقيم درجات الحرارة خلال فترات النهار الفترة المقبلة والأجواء ستكون مستقرة والبرودة تزيد مع ساعات الليل المتأخر، وهتكون الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعة المعروفة عن فصل الخريف وبالنسبة للأزمات في تنسيق كامل مع غرف الأزمات في المحافظات وغرفة مجلس الوزراء".