شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته والان مع تفاصيل الخبر

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "ماري".

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وأن الرئيس استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع اعتزازاً بالزيارة التاريخية له إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

