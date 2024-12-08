الارشيف / أخبار مصر

الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 1/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 2/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 3/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 4/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 5/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 6/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 7/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 8/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 9/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 10/11
  • الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: ملك وملكة الدنمارك حرصا على توديع الرئيس السيسى بمقر إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:08 م

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك والملكة "ماري".

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وأن الرئيس استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع اعتزازاً بالزيارة التاريخية له إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولته الأوروبية.

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.35 PM (1)

الرئيس السيسي 

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.35 PM

ملك الدنمارك

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.34 PM (1)

الرئيس السيسي

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.34 PM

الرئيس السيسي وملك الدنمارك

 

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.33 PM (3)

ملك الدنمارك

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.33 PM (2)

الرئيس السيسي وملك الدنمارك

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.33 PM (1)

ملك وملكة الدنمارك

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.33 PM

الرئيس السيسي وملك وملكة الدنمارك

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 3.58.32 PM

 

 

WhatsApp Image 2024-12-08 at 4.03.10 PM

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements