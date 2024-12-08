شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تعمل على دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر منذ 10 سنوات تعمل على دعم الاقتصاد من خلال تبني مبادئ وسياسة داعمة للبناء، مشددا على أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ساهمت في دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الدولة.

وأضاف خلال كلمته في أعمال النسخة الـ 22 من منتدي الدوحة 2024 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ليس من السهل تنفيذ كل الخطط الخاصة بالاقتصاد في هذه الأوضاع المختلفة والتحديات الصعبة.. وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن سياسة جديدة لتخارج الدولة من الكثير من النشاطات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، وأن يكون لدينا منافسة عادلة"، مشددا على أن الدولة المصرية تعمل على توفير فرص عمل جديدة وشهدنا تراجعا لمعدل البطالة.