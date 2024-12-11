شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير فى ذكرى اليوم الوطنى لقطر: تجمعنا بالدوحة علاقات متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفريق كامل الوزير وزير النقل ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، الشعب القطرى والملحقية القطرية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى للدولة القطري.

وأشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقطر وقال تجمعنا بقطر علاقات أخوة وتعاون على مختلف الأصعدة وكان هذا عامًا مثمرًا من التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وفتح أفق للتبادل الاستثماري ومثلا للزيارات المتبادلة على عزم البلدين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد الحرص على تنسيق للرؤى والمواقف فى مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تفرض توحيد الجهود والعمل على إعلاء قيم السلام والأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعبين ونعبر عن اعتزازنا بالعلاقات والروابط التاريخية بين البلدين التى تتجاوز الأطر الرسمية.



وهناك مساعى مشتركة للدفع لانطلاقة فى العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين والنهوض بها للوصول الي آفاق تعزز التعاون فى مشروعات النقل والطاقة المتجددة واستغلال الفرص المتاحة في البلدين .



ونعرب عن تقديرنا للرعاية الكبيرة التى تقدمها دولة قطر للجالية المصرية في قطر.

وقد أقامت سفارة دولة قطر لدى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة العيد الوطني للدولة تحت رعاية السفير طارق على فرج الأنصارى سفير قطر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بحضور وزراء النقل والثقافة والشؤن النيابية وعدد من الاعلاميين والشخصيات العامة والفنانين.



انطلقت الاحتفالات بعزف السلام الوطني لمصر ولدولة قطر، واستقبال السفير القطرى عددا من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية، وسط امتنان وتقدير للعلاقات المصرية القطرية.



يذكر أن اليوم الوطنى فى قطر هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في 18 ديسمبر من عام 1878م ويُحتفل به فى 18 ديسمبر من كل عام، وقد تقرر اعتبار هذا اليوم عطلة بموجب مرسوم أصدره الأمير وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 21 يونيو عام 2007.