شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجلود تتلقى 22 طلباً للحصول على مصانع بالطرح الجديد في الروبيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة ستتقدم بمذكرة للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتخصيص وحدات بمدينة الجلود بالروبيكى لأعضاء الغرفة.

وأضاف السمالوطى أن الغرفة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية طلبات من 22 عضو بالغرفة للحصول على وحدات صناعية فى الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكى والخاصة بصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، مشيرا إلى أن الوحدات المطروحة ستكون أنشطتها متنوعة ما بين صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن مدينة الروبيكى هى الأمل لقطاع صناعة الجلود، حيث إنها بدخول المرحلة الجديدة ستصبح مدينة متكاملة تساعد على تحقيق التكامل الصناعى حيث أنها ستضم المدابغ ومصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية والصناعات المكملة، مما يساهم فى تطوير هذه الصناعة العريقة ويزيد من قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً وزيادة صادرات القطاع.

وتابع :" أصبحت مدينة الروبيكى للجلود نموذجاً يحتذى به من الدول العربية والأفريقية، وانا فخور جداً بتواجدى فى هذه المدينة حيث أننى أعمل بالمجال منذ أكثر من 40 عاماُ وسافرت دول أوروبية وعربية وشرق أسيا ولم أرى مثل هذا الصرح العظيم الذى سيساعد فى احداث نقلة حقيقية فى القطاع خلال الفترة المقبلة".

ودعا السمالوطى صناع الجلود فى مصر للتكاتف والمساهمة فى إنجاح هذا المشروع القومى وتحقيق الهدف بزيادة صادرات القطاع والوصول بمنتجاته للعالمية، مشيرا إلى أن التسهيلات التى قدمتها الحكومة فى السداد للمصنعين مميزة جداً وتساعد الصناع فى الحصول على الوحدات المطروحة.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف قد أعلنت طرح 43 مصنع كامل التجهيزات بنظام التمليك فى الطرح الأول للمرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى للجلود عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتمتع تلك المصانع بكافة الخدمات والمرافق والتجهيزات اللازمة، على أن يتم فتح باب السحب والتقدم بالكراسات إلكترونيا فى الفترة من 11 – 25 ديسمبر الجاري.

وقدمت الشركة تسهيلات مالية للحصول على المصنع حيث يقوم المستثمر بدفع 25% من سعر المصنع ويتم منحه فترة سماح سنة من الأقساط وسداد الباقى على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك.