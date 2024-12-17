شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل غرامات بقيمة 12.3 مليون جنيه من المخابز لضبط مخالفات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، والتي أسفرت عن تحرير 1825 محضر تمويني وتقرير إثبات حالة لمخابز بلدية وطباقي ومطاحن مع تحصيل غرامات مستحقة على المخابز البلدية بقيمة 12.3 مليون جنيه، وذلك للتلاعب في أرصدة الدقيق المدعم وعدم الالتزام بأوزان ومواصفات الخبز ومخالفات متنوعة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الحملات تهدف إلى ضبط كافه المخالفات التموينية سواء التلاعب بالدعم المقدم للمواطنين او لضمان سلامه المنتجات والسلع الغذائية المطروحة بالأسواق والمحال العامة ومواجهة كافه الممارسات الاحتكارية او التلاعب بالأسعار وعدم تداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم ضبط ٢٣٩١ مخالفة تموينية علي مدار شهر وتحرير ٨٢ محضر تمويني للبداليين التموينين والجمعيات الإستهلاكية الي جانب تحرير ٤٦٨ محضر تمويني للمحال العامة والأسواق و ١٦ محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز وذلك بعد ضبط عدداً من المخالفات التموينية منها التلاعب بالأسعار وضبط سلع غير مطابقة للمواصفات او منتهية الصلاحية.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المضبوطات لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة والتي أسفرت عن ضبط ٤٢ طن دقيق بلدى مدعم وفاخر استخراج ٧٢% و ١٣ طن سكر تمويني وحر و ٢٢ طن زيت طعام و ٢٩ طن مكرونة وأرز تمويني وحر و حر و ٤٥٠ كجم مخلفات شيبسي.

كما شملت الضبطيات ٢٤ طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة وسجق ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي إلى جانب ضبطيات أخرى شملت بن واجبان وزبدة وطحينة وعسل وتونة وسمن ونشا وخل ومربي وعصائر وسماد ومنظفات مساحيق غسيل.

وأشار التقرير أن المضبوطات بلغت ١٦٥ طن و ٥٤ وحدة سلعية و ٢٤٤٠ لتر مواد سائلة وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ ٣ مليون جنية تقريبًا.

ووجه محافظ الجيزة مسؤلى الأجهزة المعنية بالمحافظة بإستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق.



