مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالأربعاء، 01 يناير 2025 08:00 ص
يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، على النحو التالي:الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى
- الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.
الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع
- الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين
- الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
