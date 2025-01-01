شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، على النحو التالي:

الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

- الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

- الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

- الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.