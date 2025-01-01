الارشيف / أخبار مصر

مواعيد امتحانات الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة

الأربعاء، 01 يناير 2025 08:00 ص

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، على النحو التالي:

الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

- الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025  إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

 

الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

- الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

 

الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

- الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.
- الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

