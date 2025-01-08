شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيسة البرلمان الأوروبى تزور مصر اليوم لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

‎تزور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا مصر اليوم وغدا.

‎تأتي الزيارة على خلفية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمناقشات الجارية حول المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة.

‎وتجتمع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي ورئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق.

‎وتعد الاجتماعات فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تجري مناقشتها حاليًا في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء.

‎وستجتمع الرئيسة ميتسولا غدا الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

‎ومن المرجح أن تركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا.

