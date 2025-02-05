شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل إدخال المساعدات عبر معبر رفح واستعدادات طبية لاستقبال مصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث شهد معبر رفح البري اليوم عبور دفعات جديدة من الشاحنات المحملة بالإمدادات الإغاثية، في طريقها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لدعم الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

ووفقًا لمصادر ميدانية، فإن الشاحنات التي يتم إدخالها تشمل مساعدات غذائية، مستلزمات طبية، أدوية، ومواد إغاثية ضرورية، بالإضافة إلى شحنات وقود وغاز طهي، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، الذين يواجهون نقصًا حادًا في المواد الأساسية.

وفي الوقت نفسه، يشهد معبر رفح استعدادات طبية مكثفة لاستقبال المصابين والمرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث تم تجهيز سيارات الإسعاف، وتأمين الفرق الطبية والمستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة فور وصولهم إلى الأراضي المصرية.

وأكدت مصادر طبية أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات لضمان نقل المصابين بشكل سريع وآمن، مشيرةً إلى جاهزية الفرق الطبية لاستقبال أي حالات طارئة تستدعي تدخلاً عاجلاً.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وضمان تدفق الإمدادات إلى قطاع غزة في ظل الحاجة الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية.