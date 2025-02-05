شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة ينظم اليوم ملتقى توظيف والان مع تفاصيل الخبر

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، ملتقى توظيف، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:-مديرين فروع، مساعدين مدير فروع، مشرفين (خبرة حلواني/مطاعم). -بائع شرقي (خبرة سنة على الأقل). -كاشير (مؤهل عالي).-عضو فريق حلواني.-مندوب توصيل (يمتلك دراجة نارية).-عمال خدمات استيوارد (لا يشترط خبرة).-شيف فطائر شرقي. -باريستا. -مساعدين شيفات سخن.-ويتر مقدمين طلبات (مؤهل متوسط).-فرانين مخبوزات (خبرة). وحدد الجهاز الشروط المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف، على النحو التالي:

-أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 و 38 سنة.

-وجود موقف واضح من التجنيد.

-أن يكون المؤهل مناسب لكل وظيفة.

-التفرغ للعمل.

-التقديم للذكور فقط.

وأوضح الجهاز أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، اليوم، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك بحضور مسؤول الموارد البشرية للشركة.

يُذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، تم إنشاؤه بالقرار رقم (1284) لسنة 1993 بمسمى (جهاز تشغيل الشباب)، وتم تعديل المسمى إلى (جهاز رعاية وتشغيل الشباب) بالقرار رقم (1905) لسنة 1997.

ويتبع الجهاز محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة، ومنوط به المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة في الحد والقضاء على مشكلة البطالة بين شباب الخريجين.