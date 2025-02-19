شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البرنامج الرابع للصرف لتجديد الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال المياه ، بحضور هولجر إيلي رئيس قسم التعاون التنموي بسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة .

وأشاد سويلم بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا ، مشيراً إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامجين القومى الثانى والثالث للصرف ، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، و دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف ، وحماية الشواطئ ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل .

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات الإعداد لإطلاق "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لتجديد الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان ، و دراسة جدوى تصميم أعمال لحماية الشواطئ شرق مصب مصرف كيتشنر بطول 15 كم بمحافظة كفر الشيخ ، ومناقشة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA) والممول من بنك التنمية الألماني KFW ، حيث تم الاتفاق على توسعة نطاق المشروع ليشمل تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية وتأهيل المنشآت المائية بزمام ترعتى الخندق الشرقي وساحل مرقص بإدارة ري غرب البحيرة .

كما تم مناقشة إعداد دراسة لتحسين إدارة المياه بترعة قوتة بالفيوم بحيث تتضمن (تطوير توزيع المياه - تطبيق تقنيات الري الحديثة - تأهيل المساقي - تقييمات محطات الرفع - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - تعزيز دور روابط مستخدمى المياه ) .

وتم مناقشة موقف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل والتي تتضمن ( دراسات شاملة للميزان المائى - تطوير المنشآت المائية ومحطات الرفع بعدد من المحافظات - وضع خطة استراتيجية للتعامل مع النقاط الساخنة - التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى - بناء القدرات والتدريب ) .

وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن إستخدام نظم الرى الحديث في مصر بديلاً عن الرى بالغمر ، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها .

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا خاصة فى ظل اهتمام البلدين بقضايا المياه والمناخ ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ، مؤكداً على أهمية دعم الجانب الألماني للمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية .