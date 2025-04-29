شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: غد إجازة للمعلمين والطلاب.. وتأجيل الامتحانات للأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقاً لآخر صور الأقمار الصناعية بدأت الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوةً نتيجة دخول المنخفض الجوى الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية، والذى يعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.



ومن المقرر أن تؤثر العاصفة الترابية لتمتد بسرعة رياح تتراوح من 70 لـ80 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 500 متر على محافظات:

مطروح

الفيوم

بني سويف

المنيا

أسيوط

سوهاج

قنا

جنوب وشرق القاهرة

الجيزة

السويس

كما يمتد تأثير الرياح بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسرعة الرياح تتراوح من 40 : 60 كم فى الساعة والرؤية الأفقية أقل من 1000 متر على محافظات:

محافظات الوجه البحري

الأقصر

أسوان



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد الأربعاء 30 أبريل 2025، طقسا حار نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع غدا أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.