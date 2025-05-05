شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 19 درجة.