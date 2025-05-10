شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 70 سودانيا في قصف "الدعم السريع" لسجن ومستشفى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت ميليشيا "الدعم السريع" سجن ومستشفى مدينة الأبيض السودانية بالطائرات المسيّرة؛ اليوم /السبت/ مما أسفر عن مقتل وإصابة 70 شخصا .



وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر- وفقا لما لوكالة أنباء السودان (سونا) - إن ميليشيا الدعم السريع قصفت سجن ومستشفى مدينة الأبيض باستخدام الطائرات المسيّرة، ما أسفر عن مقتل 20 نزيلا وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين، مؤكدا أن ما جرى في سجن مدينة الأبيض هو "جريمة حرب مكتملة الأركان".