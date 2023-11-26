"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الحركة بيانا نشر على "تلغرام"، كشفت فيه لأول مرة عن وقوع قتلى لديها، قائلة إن أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، قد قتل خلال عملية "طوفان الأقصى".

وكشف البيان أيضا مقتل كل من القادة لدى "كتائب القسام"، وهم: وائل رجب، رأفت سلمان، أيمن صيام.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقتل قائد لواء الشمال في الجناح العسكري لحركة "حماس" أحمد الغندور.

وقالت الصحيفة، إن الغندور قتل جراء قصف جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على جثته".

أمس, 21:22 GMT

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.