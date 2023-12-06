محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس الإماراتي خلال استقباله الرئيس الروسي: "أرحب بكم صديقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في دولة الإمارات وسعيد بلقائكم مجددا".

وتابع الرئيس الإماراتي: "في البدياية أود أن أشير إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا علاقة تاريخية، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا مستمرا في العديد من المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين".

وأضاف الرئيس الإماراتي: "أنتهز هذه الفرصة كي أثمن دوركم الفاعل في تقوية هذه العلاقات وحرصكم على تنميتها، وفي هذا السياق فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها".

وتابع الرئيس الإماراتي: "في العالم الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109%، وهذا الرقم مؤشر على النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية".

وأضاف الرئيس الإماراتي: "يسعدنا أن تواصل معكم تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور".

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان،

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.

ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.

كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف. ، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.