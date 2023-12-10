بالأرقام... حجم المساعدات وعدد الأشخاص عبر معبر رفح حتى التاسع من ديسمبر

دبي - محمود عبدالرازق - وفقا للإحصائية، التي كشف عنها المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، والتي حصل مراسل "الخليج 365" على نسخة منها خلال زيارته لمعبر رفح، اليوم الأحد، بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية 3646 طنا، فيما بلغ حجم الوقود عن الفترة نفسها 2188 مترا مكعبا، فيما بلغ حجم المساعدات الغذائية 19975 طنا، والمياه 13268 مترا مكعبا، كما بلغت حجم المساعدات الأخرى 4449 طنا، وكذلك 201 خيمة.

ووفقا للمركز الصحفي، فإن عدد سيارات الإسعاف التي دخلت للقطاع بلغت 48 سيارة، في الفترة ذاتها، وكذلك عدد 3733 شاحنة.

كما تضمنت الإحصائية عدد المصابين والرعايا الأجانب الذين دخلوا عبر المعبر إلى الأراضي المصرية، في الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حتى 9 ديسمبر الجاري، وشملت 715 مصابا، يرافقهم 558 مرافقا، فيما بلغ عدد الرعايا الأجانب 12885، و1830 مصريا.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAمساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

وفي وقت سابق، شكر المدير العام لمستشفى "شهداء الأقصى" في قطاع غزة، إياد أبو زاهر، روسيا على المساعدات الطبية التي تقدمها للقطاع وسط شح كبير في الموارد.

وقال أبو زاهر، في مقابلة لـ"الخليج 365": "باسم الشعب الفلسطيني ووزارة الصحة ونيابة عني كمدير عام مجمع شهداء الأقصى الطبي، نشكر روسيا رئيسها وشعبها العظيم على تقديم المساعدة الطبية للقطاع".

وأضاف: "تلقينا المساعدات الطبية الروسية التي استفادت منها المستشفيات في قطاع غزة، ولاقت استحسانا كبيرا في الوسط الطبي، لقد استفاد من هذه المساعدات الجريح الفلسطيني واستفادت منها المستشفيات في قطاع غزة في وزارة الصحة".

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAمساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA

وأشار أبو زاهر إلى أن المساعدات الطبية الروسية التي وصلت للقطاع، بعد شح كبير في الموارد الطبية، قد أسهمت في إنقاذ حياة العديد من المرضى والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.