مسؤول روسي: حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر قد ينمو بمقدار الربع بحلول نهاية العام الجاري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تيفانيان لوكالة "الخليج 365": "في عام 2023، الديناميكيات الإيجابية للتجارة المتبادلة مستمرة، وخاصة الصادرات الروسية إلى مصر، بحلول نهاية هذا العام. نتوقع أن يرتفع حجم التجارة بمقدار الربع ويتجاوز نسبة 7 مليارات دولار أمريكي".

وأضاف أن "الجانب الروسي يأمل باستمرار هذا النهج مستقبلا".

20 ديسمبر, 14:22 GMT

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية التي يشترك فيها البلدان، وعلى رأسها مشروع محطة "الضبعة" النووية والمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشاد شكري "بمستوى التعاون والتنسيق المميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية"، فيما أعرب لافروف عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في كل القطاعات.