شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: عدد الشهداء في حرب غزة غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هو الأعلى منذ عام 1948م.

وقال في بيان له اليوم: "مع نهاية العام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرد منهم 1.06 مليون طفل دون سن الـ 18 يشكلون ما نسبته 47 % من سكان القطاع.

وأضاف: بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام 2023م 22404 شهداء، منهم 22141 شهيداً منذ السابع من أكتوبر 2023، و98 % منهم في قطاع غزة، ونحو 9000 طفل و 6450 امرأة.

وتابع البيان: بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلاً و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي، وفقاً لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم الإبلاغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7000، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقرب من مليون و 900 ألف مواطن داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكنهم.

وذكر بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه وفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال نحو 7800 أسير حتى نهاية نوفمبر الماضي، من بينهم 76 أسيرة، و 260 طفلاً.