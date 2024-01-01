شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: القصف الإسرائيلى قتل 300 شخص فى منشآتنا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 300 شخص، جراء عمليات قصف إسرائيلي استهدفت 180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة.

وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية -في سلسلة تغريدات عبر حسابها على منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا)- إن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الغارات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء غزة".

وأضافت توما أن "مرافق الأونروا أصبحت ممتلئة تمامًا، ولذلك بدأ الناس في النوم بالعراء".

وذكرت الوكالة الأممية، في تدوينة منفصلة: "بينما يزدحم العالم باحتفالات رأس السنة، تزدحم شوارع جنوب قطاع غزة بالنازحين".



ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لبيانات سلطات القطاع والأمم المتحدة.