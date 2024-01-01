شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء جراء قصف غزة.. والفصائل: قتلنا جنودا إسرائيليين فى كمين بـ"البريج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيون وأصيب آخرون، بعد ظهر اليوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلى المُستمر على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى والذى أسفر عن استشهاد قرابة 22 ألف فلسطينى غالبيتهم نساء وأطفال وكبار فى السن.

وقالت مصادر طبية وبالدفاع المدني إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب سبعة آخرون جراء قصف الاحتلال لمنازل في مُخيم "المغازي" وسط القطاع، فيما استشهد ستة آخرون في قصف آخر في منطقة "بئر النعجة" غرب جباليا شمال القطاع. من جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن مُقاوميها نصبوا كمينًا مُحكمًا لقوة إسرائيلية في مُخيم "البريج". وقالت الفصائل إن الكمين نُصب للقوة داخل أحد المنازل التي تمركزت أمامها قوات الاحتلال في المخيم المذكور، وفور دخول القوة للمنزل للاستراحة، باغتهم المقاومون بصليات الرصاص والقذائف، وأوقعوهم بين قتيل وجريح قبل أن ينسحبوا بسلام إلى قواعدهم.

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